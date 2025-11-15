Сочи получил более 40 млн от застройщика за нарушение градостроительных норм

Прокуратура Хостинского района Сочи выявила нарушения при строительстве многоквартирного дома: застройщик вел работы без разрешительной документации и не обеспечил создание необходимой социальной инфраструктуры для будущих жильцов, включая школы, медицинские и спортивные объекты. В результате расходы на обеспечение социальных потребностей легли на муниципалитет, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным надзорного органа, застройщик осуществлял строительство многоквартирного дома на территории Хостинского района Сочи без разрешительной документации и без учета потребности будущих жителей в объектах социальной инфраструктуры. Вследствие этого обязанность по созданию дополнительных мест в учреждениях образования, здравоохранения и спорта была возложена на муниципалитет.

Для компенсации понесенных расходов прокуратурой был предъявлен иск о взыскании с застройщика более 40 млн руб. в бюджет муниципального образования город-курорт Сочи. Требования прокуратуры судом были удовлетворены в полном объеме.

Сейчас ответчик перечислил указанную сумму в муниципальный бюджет.

Мария Удовик