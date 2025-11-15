В Сочи упал 130-летний ликвидамбр из исторической аллеи Дендрария

В сочинском Дендрарии минувшей ночью обрушилось одно из старейших деревьев нижней части парка — ликвидамбр смолоносный приблизительного возраста 130 лет. Как сообщили в национальном парке «Сочи», дерево располагалось у начала исторической аллеи XIX века, ранее объединявшей нижнюю и верхнюю части паркового комплекса до строительства Курортного проспекта.

Фото: нацпарк Сочи

По данным учреждения, высота ликвидамбра достигала 33 м, а обхват ствола составлял 223 см. Несмотря на внушительные размеры и удовлетворительное внешнее состояние, растение оказалось ослаблено скрытой внутренней гнилью, развитие которой усугубилось во время ночного шторма.

В национальном парке отметили, что падение дерева прошло без ущерба для объектов инфраструктуры: ликвидамбр упал в непосредственной близости от скульптуры «Мальчик на камне», однако не повредил ее. Сотрудники Дендрария отметили также повышенный интерес посетителей, которые фотографировались возле упавшего ствола.

Древесину направят в деревообрабатывающий цех национального парка. Рассматривается возможность ее дальнейшего использования для изготовления сувенирной продукции, которая может поступить в павильоны обслуживания посетителей.

Ликвидамбр смолоносный (Liquidambar styraciflua), также известный как амбровое дерево, является реликтовым видом североамериканского происхождения и отличается яркой осенней окраской листвы. В природных условиях эти деревья могут достигать возраста до 400 лет.

Мария Удовик