Сочи стал лидером ранних бронирований на новогодние праздники
Сочи стал самым востребованным горнолыжным направлением России по числу ранних бронирований жилья на новогодние праздники. Согласно аналитике технологической платформы «Авито Путешествия», на курорт пришлось 67% всех ранних заявок на аренду квартир, что существенно опережает другие популярные зимние локации.
Фото: администрация Краснодарского края
В пятерку лидеров также вошли Кировск (21%), Шерегеш (6%), Белокуриха (3%) и Байкальск (2%). В сегменте загородного жилья распределение спроса иное: Шерегеш занял первое место (43% бронирований), далее следуют Архыз (28%), Сочи (17%), Байкальск (6%) и Белокуриха (5%). В сравнении с прошлым годом общий рейтинг горнолыжных направлений практически не изменился.
Наиболее заметный рост бронирований квартир на новогодние каникулы отмечен в Байкальске (+24%), Кировске (+19%) и Белокурихе (+4%). В сегменте загородных домов наиболее динамично росли Белокуриха (+75%), Шерегеш (+62%) и Байкальск (+37%).
Причины увеличения спроса различаются: Байкальск привлекает сочетанием доступных трасс и развивающейся туристической инфраструктуры, Кировск — стабильным снежным покровом, а Белокуриха — возможностью совмещать катание с термальными источниками. Шерегеш сохраняет популярность у компаний, предпочитающих загородный отдых и активные программы.
Стоимость аренды жилья на новогодние праздники варьируется в широком диапазоне. Самые высокие цены на квартиры зафиксированы в Шерегеше — в среднем 9,3 тыс. руб. за сутки. В Кировске стоимость составляет 8,6 тыс. руб., в Сочи — 6,9 тыс. руб., в Белокурихе — 5,8 тыс. руб., в Байкальске — 4,6 тыс. руб.
В категории загородных домов Шерегеш также стал самым дорогим — 22 тыс. руб. за ночь. Далее следуют Архыз (19,7 тыс. руб.), Белокуриха (16,7 тыс. руб.), Сочи (15,9 тыс. руб.) и Байкальск (14,9 тыс. руб.). Средняя длительность аренды квартир составляет четыре суток, загородных домов — три. В квартирах обычно размещаются трое гостей, в домах — компании до пяти человек.