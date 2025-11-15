На дорогах Кубани с начала года погибли почти 600 человек

С начала года более 590 человек, в том числе 22 несовершеннолетних, погибли в результате ДТП на территории Краснодарского края. Об этом сообщили в региональном управлении полиции, приурочив публикацию данных к Всемирному дню памяти жертв ДТП, который ежегодно отмечается 15 ноября. Ранения различной степени тяжести получили 5,8 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Республики Марий Эл Фото: Прокуратура Республики Марий Эл

В ведомстве подчеркнули, что большинство трагедий связаны не с техническими причинами, а с прямыми нарушениями правил дорожного движения. В числе ключевых факторов — использование мобильных телефонов за рулём, попытки проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора, управление автомобилем в состоянии усталости или опьянения, превышение скорости и отказ от применения ремней безопасности.

Региональная полиция призывает водителей к более ответственному поведению на дорогах, отмечая, что «за каждой гибелью почти всегда стоит человеческий выбор». В обращении подчеркивается, что от сознательности участников дорожного движения зависят не только собственная безопасность, но и жизни окружающих.

В Краснодаре выявили 29 опасных участков дорог. Полный список будет готов в конце года. В Краснодарском крае ГИБДД провела работу в 57 авариных местах: 18 на федеральных трассах, 14 на дорогах регионального значения и 25 на местных дорогах.

Частично работу закончили еще в 24 местах: 16 на федеральных дорогах, четыре на региональных и четыре на местных. Сейчас проверяют, как владельцы дорог выполняют запланированные улучшения.

В Краснодаре сейчас два самых аварийных места. Это перекрестки улиц Восточно-Кругликовской и Жлобы, а также Артиллерийской и Воровского. На каждом случилось по три одинаковых ДТП, в которых пострадали три человека.

По итогам девяти месяцев этого года в крае на федеральных дорогах нашли 13 аварийных участков, на региональных — три, а на местных — 14. Специалисты изучают, почему в этих местах постоянно происходят аварии.

Чтобы снизить аварийность, ГИБДД предлагает владельцам дорог сделать их безопаснее. Для этого можно снизить скорость, установить «лежачих полицейских», светофоры, дополнительные дорожные знаки и камеры для фиксации нарушений.

По итогам всего 2024 года в Краснодарском крае нашли 91 такое аварийное место. Из них 28 на дорогах управления «Черноморье», четыре на дорогах управления «Тамань», пять на дорогах компании «Автодор», 19 на региональных дорогах и 35 на местных.

Мария Удовик