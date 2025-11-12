По предварительным данным, в Краснодаре выявлено 29 предаварийных участков дорог. Полный перечень будет сформирован в конце года. На территории Краснодарского края Госавтоинспекцией региона были проведены мероприятия на 57 местах концентрации ДТП, среди них 18 — на федеральных трассах, 14 — на дорогах регионального значения и 25 — на дорогах местного значения. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сотрудники Госавтоинспекции частично провели специальные мероприятия в 24-х местах концентраций ДТП, среди которых 16 мест на федеральных дорогах, 4 — на дорогах регионального значения и еще 4 — на трассах местного значения. Ведется контроль за реализацией владельцами улично-дорожной сети запланированных мероприятий.

Согласно предварительным данным, в Краснодаре на данный момент зафиксировано два очага аварийности. Они расположены на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и улицы Жлобы, а также на участке пересечения улиц Артиллерийской и Воровского. На этих местах произошло по три ДТП одного вида, в ходе которых пострадали три человека.

По итогам девяти месяцев в Краснодарском крае на дорогах федерального значения предварительно сформировано 13 мест концентрации ДТП, на дорогах регионального значения — 3 места, на трассах местного значения — 14 мест. Специалисты проводят анализ механизмов и условий возникновения аварий в этих местах.

Для снижения аварийности Госавтоинспекция предлагает владельцам дорог провести технические мероприятия. Это могут быть такие меры, как снижение разрешенной скорости, установка поперечных или продольных шумовых барьеров, искусственных неровностей, светофоров (в том числе типа Т7), дублирующих дорожных знаков над проезжей частью и стационарных систем фиксации нарушений ПДД.

По итогам 2024 года в Краснодарском крае было выявлено 91 место концентрации ДТП, в том числе на дорогах ФКУ Упрдор «Черноморье» — 28 очагов, на дорогах ФКУ Упрдор «Тамань» — 4 очага, на дорогах Краснодарского филиала ГК «Автодор» — 5 очагов, на дорогах регионального значения — 19 очагов, на дорогах местного значения — 35 очагов.

Алина Зорина