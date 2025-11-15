Сочинский детсад оборудовал площадку для детей с ОВЗ

В Сочи завершили обустройство специализированной игровой площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья на территории центра развития ребенка — детского сада №28. Проект реализован в рамках инициативного бюджетирования и направлен на повышение безопасности и расширение возможностей для двигательной активности воспитанников диагностико-коррекционной группы, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Прогулочная зона оснащена пятью игровыми модулями, обеспечивающими развитие физических качеств, координации движений, внимания, памяти и начальных навыков счета. На участке уложено мягкое ударопрочное покрытие и выполнено ливневое водоотведение, что снижает риск получения травм и позволяет использовать площадку при различной погоде.

Как отметила начальник управления по образованию и науке администрации Сочи Ольга Медведева, программа инициативного бюджетирования дает школам и детским садам возможность создавать образовательные, творческие и спортивные пространства, а для детей с ОВЗ такая инфраструктура имеет особое значение. Проект детсада №28 стал результатом работы инициативной группы родителей, выступивших за создание комфортных и безопасных условий на прогулочном участке, уточнили представители администрации курорта.

Ранее в рамках инициативного бюджетирования в детских садах №69 и №76 были реализованы проекты «Музыкальный зал мечты» и «Территория развития». В ближайшее время планируется открытие нового проекта — «Разговоры о важном для дошкольников» — в детском саду №34.

Мария Удовик