Повреждения в десятках квартир Новороссийска подтвердили поквартирным обходом

В Новороссийске в течение дня проходили поквартирные обходы многоквартирных домов, пострадавших в результате падения обломков беспилотных аппаратов, пишет МЦУ города-героя в своем Telegram-канале. По данным городских служб, разрушения зафиксированы в нескольких районах, в том числе в Центральном и Южном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Центральном районе повреждения получили шесть многоквартирных домов. Наиболее значительный ущерб отмечен в доме по улице Губернского, где пострадало 13 квартир, в одной из которых также зафиксирована частичная утрата имущества первой необходимости. По улице Суворовской повреждена одна квартира. Еще одно попадание обломков БПЛА зафиксировано на улице Энгельса, где пострадала одна квартира. По данным городской администрации, разрушения также выявлены в двух квартирах двух домов на улице Набережной имени Адмирала Серебрякова. В доме по улице Куникова поврежден балкон одной из квартир.

В Южном районе работа межведомственных групп продолжается. На данный момент подтверждены выбитые окна в 42 квартирах, расположенных в пяти корпусах. Окончательные данные будут сформированы по итогам полного обследования.

Муниципальные службы отмечают, что первоочередной задачей является составление актов осмотра помещений и проведение детальной фиксации ущерба. Управляющие компании приступили к расчистке придомовых территорий, восстановлению общедомового имущества и замерам оконных проемов. Власти заверили, что всем собственникам и жильцам будет оказана необходимая поддержка, включая материальную помощь.

«Ъ-Новороссийск» писал, что из порта Новороссийска временно приостановили экспорт нефти после прошедшей атаки беспилотников. В результате атаки БПЛА в Новороссийске повреждения получили контейнерный терминал НУТЭП, нефтебаза перевалочного комплекса «Шесхарис», гражданское судно, резервуарный парк и причал АО «Черномортранснефть».

Мария Удовик