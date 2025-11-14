СМИ: в Новороссийске приостановили экспорт нефти после атаки БПЛА

Из порта Новороссийска временно приостановили экспорт нефти после прошедшей атаки беспилотников, о чем сообщает Reuters, ссылаясь на два осведомленных источника.

По данным агентства, в порту приостановлены поставки и отгрузка сырой нефти. В данный момент официальные комментарии от «Транснефти» и других уполномоченных органов отсутствуют. В Минэнерго Казахстана тем временем заявили, что экспорт нефти по направлению через Новороссийск осуществляется в штатном режиме.

В результате атаки БПЛА в Новороссийске повреждения получили контейнерный терминал НУТЭП, нефтебаза перевалочного комплекса «Шесхарис», гражданское судно, резервуарный парк и причал АО «Черномортранснефть». Минувшей ночью в Восточном районе города тушили возгорание, возникшее из-за падения осколков беспилотников.

Пострадали и объекты жилой инфраструктуры. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что при налете беспилотников повреждения оказались зафиксированы в четырех многоквартирных и двух частных домах. Пострадали четыре человека, трое из них являются членами экипажа гражданского судна.

В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации, продолжаются работы по устранению последствий произошедшего. В ликвидации ЧС принимают участие более 170 человек.

Согласно сводке Министерства обороны России, за ночь над Черным морем уничтожили 59 беспилотников.

София Моисеенко