Суд Краснодара взыскал имущество экс-главы отдела приставов на 138 млн рублей

Советский районный суд Краснодара удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России о взыскании имущества экс-начальника межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств управления ФССП по Краснодарскому краю Ивана Квашуры. По данным ведомства, стоимость активов, подлежащих обращению в доход государства, превышает 138 млн руб.

В рамках иска суд постановил изъять четыре земельных участка общей площадью около 2 тыс. кв. м, два жилых дома площадью 771 кв. м, а также две квартиры суммарной площадью 138,8 кв. м, расположенные в Краснодаре. Кроме того, взысканию подлежат денежные средства в размере 77 млн руб.

В Генпрокуратуре уточнили, что требования были предъявлены не только к бывшему сотруднику службы, но и к его родственникам и связанным лицам, поскольку активы, по версии надзорного органа, имеют признаки коррупционного происхождения.

Мария Удовик