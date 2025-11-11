РПЦ: частные клиники в 14 регионах РФ полностью отказались от проведения абортов
Частные клиники 14 российских регионов добровольно отказались от лицензии на проведение абортов, сообщил ТАСС председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи Федор Лукьянов. По его данным, общее число таких клиник в стране составляет уже 752.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Подчеркну — коммерческие учреждения приняли решение в пользу жизни добровольно. Знаем, что работа с частными клиниками в вопросе ограничения абортов ведется еще в более чем 40 субъектах РФ»,— сказал господин Лукьянов агентству.
В числе 14 регионов, в которых все частные клиники отказались от проведения абортов, — Вологодская, Курская, Курганская, Липецкая, Магаданская, Тверская области, Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Крым, Мордовия, Тува и Чукотский автономный округ.
Накануне губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что власти региона намерены запретить проведение абортов в частных клиниках. Будут ли частные медорганизации добровольно отказываться от лицензий — он не уточнил.