Абортам подбирают государственные показания
В Смоленской области готовы официально запретить аборты в частных клиниках
Смоленская область может стать первым регионом, где частные клиники закрепят в своих официальных документах отказ от проведения абортов. Опрошенные “Ъ” врачи и юристы предупреждают о рисках, которые следуют за такими решениями, указывая на то, что они противоречат Конституции и нарушают права женщин. Тем временем, по данным РПЦ, более 750 коммерческих медорганизаций по всей России уже добровольно отказались от проведения абортов без официальных запретов.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Аборты в частных клиниках в Смоленской области намерены запретить, заявил губернатор региона Василий Анохин на пресс-конференции в понедельник, 10 ноября. В региональном минздраве “Ъ” пояснили, как будет реализовано это решение. Оказание услуг по искусственному прерыванию беременности выведут «за правовые рамки деятельности» для негосударственных медицинских организаций. Соответствующие коррективы будут закреплены в их официальных документах, удостоверяющих право на медицинскую практику. Других деталей в министерстве не раскрыли, сроки вступления в силу неизвестны.
Если изложенные губернатором планы будут реализованы, Смоленская область станет первым регионом, где запрет на аборты в частных клиниках пропишут в нормативных документах.
В 2024 году, напомним, в Госдуме уже рассматривался законопроект нижегородских депутатов, предлагавших проводить искусственное прерывание беременности только в государственных и муниципальных медицинских организациях. Парламентарии ссылались на то, что в частных клиниках отсутствует строгий контроль за соблюдением порядка оказания медпомощи по данному профилю, не соблюдается «неделя тишины», не проводится консультирование женщины психологом. Законопроект был отозван без объяснений.
Вместе с тем все больше частных медорганизаций отказываются от проведения процедуры абортов. По данным председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерея Федора Лукьянова на 11 ноября, уже в 14 субъектах 752 частные клиники отказались от лицензии на проведение абортов. Организации, заявил он, делают это «добровольно», без каких-либо законодательных решений властей. Отец Федор поддержал планы губернатора Василия Анохина и призвал руководителей всех регионов России усилить работу в этом направлении и присоединиться «к общероссийскому движению за жизнь».
Василий Анохин также заявил, что в государственных больницах жительницы Смоленской области смогут сделать аборт только по медицинским показаниям. В местном минздраве не смогли дать дополнительных пояснений, но заявили, что будут стремиться к тому, чтобы «каждая женщина видела в беременности не проблему, а новый прекрасный этап своей жизни». «Наша общая задача — создать такие условия, где известие о беременности встречалось бы не страхом и растерянностью, а радостью и уверенностью в завтрашнем дне. И словосочетание "аборт по желанию" выйдет из русской речи навсегда»,— сообщили в смоленском минздраве.
По данным ведомства, всего в Смоленской области 11 негосударственных медицинских организаций имеют лицензию в части оказания услуг по искусственному прерыванию беременности. После вступления запрета в силу сделать аборт можно будет только в женских консультациях областного перинатального центра.
«Как врач и человек, ежедневно работающий с женщинами в самые разные периоды их жизни, я убеждена, что право выбора должно оставаться за женщиной»,— прокомментировала инициативу Смоленской области акушер-гинеколог, репродуктолог Виктория Шустова. Эксперт обращает внимание, что беременность — это не только медицинское, но и «глубоко личное, психологическое и социальное событие». Лишение женщин возможности безопасно прервать беременность в медицинских условиях не приводит к снижению числа абортов — оно лишь делает их скрытыми и опасными для здоровья и жизни, повышает риск подпольных абортов, кровотечений, инфекций, бесплодия и даже материнской смертности, указывает врач. «Правильный путь — не в том, чтобы искоренить само понятие "аборт по желанию", а в том, чтобы помочь женщине сделать осознанный выбор»,— подчеркивает госпожа Шустова.
Адвокат, партнер юридической группы «Гришин, Павлова и партнеры» Полина Павлова подчеркивает, что любые попытки ограничить проведение абортов противоречат Конституции, поскольку она признает право на жизнь только с момента рождения. Партнер юридической компании «Митра» Алина Лактионова добавляет, что полного запрета на аборты в клиниках нет, но на практике доступность услуги по прерыванию беременности в последнее время снижается в том числе из-за «давления» на частные клиники, как это происходит сейчас в Смоленске и ранее происходило в Вологодской области. «Созданы такие условия, что им легче отказаться от этой услуги»,— отмечает эксперт. Госпожа Лактионова напоминает, что запреты уже приводили к росту числа подпольных абортов, и предлагает направить усилия на борьбу с неуплатой алиментов и реальную финансовую поддержку семей.