Жена экс-мэра Сочи объявила голодовку в СИЗО ради свиданий с детьми

Находящаяся под стражей в московском СИЗО №6 супруга бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янина Копайгородская объявила бессрочную голодовку. Причина — отказ суда удовлетворить ее ходатайство о предоставлении «свидания с несовершеннолетними детьми без решеток и перегородок», пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Адвокат Янины Копайгородской Елизавета Меткина рассказала, что заключенная объявила голодовку 13 ноября и что такое решение является «правовой формой защиты ее материнских прав». «За восемь месяцев содержания под стражей Копайгородская направила более десятка обращений и жалоб в адрес руководства СИЗО и в Люблинский суд Москвы, где она обжаловала действия руководства изолятора, но все они были отклонены. В последнем решении суда указано, что "психоэмоциональное состояние детей для суда значения не имеет"»,— цитирует «Ъ» госпожу Меткину.

Адвокат сообщила, что после изменения подзащитной меры пресечения с домашнего ареста на взятие под стражу, которое произошло в марте 2025 года, Янине Копайгородской предоставили два свидания с ее тремя малолетними детьми. Каждая встреча длилась около часа и проходила через стекло.

Ранее Люблинский суд Москвы отклонил иск Янины Копайгородской о проживании с детьми в камере «мать и дитя», где могут находиться рожденные в неволе дети арестованных.

Защита обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и в надзорные органы с просьбой проверить законность действий администрации СИЗО.