Jaguar Land Rover понес убытки из-за кибератаки

Автоконцерн Jaguar Land Rover (входит в индийскую промышленную группу Tata Motors) сообщил об убытке по итогам второго квартала в размере £547 млн. Годом ранее за аналогичный период у JLR была прибыль в размере £283 млн. Выручка во втором квартале упала в годовом выражении на 24%, до £4,9 млрд.

Причиной убытков, как указывает компания в своей отчетности, стала масштабная кибератака, которой производитель подвергся в начале сентября. Дополнительные сложности возникли у производителя также от введения администрацией США импортных пошлин на европейские автомобили. В связи с этим JLR пересмотрел в сторону снижения некоторые годовые показатели, но компания подчеркивает, что сохраняет «устойчивость и гибкость и способна справиться с экономическими, геополитическими и политическими вызовами, стоящими перед индустрией».

О хакерской атаке на британские предприятия автоконцерна СМИ сообщили 2 сентября. Работа предприятий была остановлена на полтора месяца. Правительство Британии согласилось предоставить концерну государственную гарантию на £1,5 млрд, чтобы компания смогла получить кредиты и сохранить операционную деятельность до Рождества.

Ущерб от кибератаки для британской экономики оценивается в £1,9 млрд.

Алена Миклашевская