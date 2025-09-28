Jaguar Land Rover получит 1,5 млрд фунтов на восстановление от кибератаки

Правительство Британии согласилось предоставить Jaguar Land Rover (JLR) государственную гарантию на £1,5 млрд, чтобы компания смогла получить кредиты и сохранить операционную деятельность до Рождества. Об этом сообщает The Times. Необходимость в кредитах, подлежащих возврату в течение пяти лет, возникла из-за кибератаки, которая почти на месяц парализовала производство JLR.

В штате JLR работают 34 тыс. британцев и ещё 120 тыс. человек задействованы в цепочке поставок. Многие из поставщиков компании — небольшие предприятия, которые зависят от автопроизводителя как от основного клиента и сильнее всех ощутят последствия остановки производства, отмечает газета.

«Эта кибератака была не только нападением на культовый британский бренд, но и на наш ведущий в мире автомобильный сектор и на мужчин и женщин, чьи рабочие места от него зависят. Благодаря нашим решительным действиям эта кредитная гарантия поможет поддержать цепочку поставок и сохранить квалифицированные рабочие места в Вест-Мидлендсе, Мерсисайде и по всей Великобритании»,— заявил министр бизнеса Великобритании Питер Кайл.

Накануне представители JLR заявили, что завод по производству двигателей в Вулверхэмптоне возобновит работу уже 6 октября. Однако возвращение к полноценному производству ожидается еще не скоро: поставщики полагают, что поэтапный перезапуск конвейеров растянется как минимум до Рождества.

Британский автопроизводитель сообщил о «киберинциденте» 2 сентября. Атака затронула деятельность заводов JLR не только в Великобритании, но и в Бразилии, Индии, Китае и Словакии.