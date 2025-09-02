Работа предприятий Jaguar Land Rover нарушена из-за мощной кибератаки

2 сентября британский автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR) сообщил, что работа его предприятий была нарушена из-за «киберинцидента». Компания отметила, что «проводит срочные меры по сокращению последствий путем приостановки работы систем… В настоящий момент мы перезапускаем работу наших международных программных систем». JLR подчеркнула, что пока нет оснований полагать, что были украдены какие-либо пользовательские данные, однако подтвердила, что «работа розничных и производственных операций была серьезно нарушена».

JLR принадлежит индийскому промышленному конгломерату Tata Motors, чьи акции подешевели на 1% после сообщений о кибератаке. По данным BBC, атака началась еще в воскресенье и может сказаться на автопродажах, которые в Британии традиционно становятся более активными в сентябре, после возвращения людей из летних отпусков.

Евгений Хвостик