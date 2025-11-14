Великобритания продлила разрешение на операции с болгарскими структурами ЛУКОЙЛа

Управление по осуществлению финансовых санкций казначейства Великобритании продлило до 14 февраля 2026 года действие лицензии, позволяющей проводить операции с болгарскими подразделениями ЛУКОЙЛа — Lukoil Bulgaria EOOD и Lukoil Neftochim Burgas AD. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Вступающие в силу 21 ноября американские санкции против ЛУКОЙЛа обострили ситуацию в Болгарии: компания обеспечивает около 80% топлива в стране. Местные власти ввели жесткие меры безопасности, взяв под контроль объекты ЛУКОЙЛа с участием армии и спецслужб, а также расширив полномочия для государственного управления НПЗ в Бургасе.

На фоне угрозы дефицита топлива и массовых протестов болгарская сторона стремится договориться с США об отсрочки санкций по примеру Венгрии, которая получила ее в обмен на крупные закупки американского газа и топлива. Ранее, 15 октября, Великобритания включила ЛУКОЙЛ в расширенный сегмент станционного перечня, а 22 октября аналогичный шаг сделал Минфин США.

Подробнее — в материале «Ъ» «София переходит на чрезвычайное положение».