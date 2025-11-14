Друзы врозь

В сирийской провинции Эс-Сувейда вечером 13 ноября возобновились вооруженные столкновения между силами, лояльными к переходному правительству в Дамаске, и друзским ополчением. Это произошло четыре месяца спустя после того, как этот район, находящийся вблизи границы с Израилем и Иорданией, стал местом массовых убийств на этноконфессиональной почве. Тогда это спровоцировало еврейское государство, позиционирующее себя защитником друзов, на трансграничные операции. Нынешняя фаза конфронтации разгорелась вскоре после исторического приема в Белом доме лидера переходного периода Сирии Ахмеда аш-Шараа, в ходе которого ему указали на необходимость разрядки с Израилем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вооруженные бедуины во время столкновений в провинции Эс-Сувейда (июль 2025 года)

Фото: Khalil Ashawi / Reuters Вооруженные бедуины во время столкновений в провинции Эс-Сувейда (июль 2025 года)

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Вечером 13 ноября в сирийской провинции Эс-Сувейда, компактно населенной друзами, впервые за четыре месяца возобновились бои между местным ополчением, лояльным к одному из друзских лидеров Хикмату аль-Хиджри, и силами безопасности переходного правительства. Сторонники господина аль-Хиджри обвинили проправительственные силы в нападении на местную деревню Мадждаль «с применением тяжелого и обычного оружия, а также ударных беспилотников». «Наши войска мужественно и с высокой боевой эффективностью отразили это нападение, нанеся нападающим тяжелые потери в технике и в личном составе»,— говорится в заявлении ополчения. Такие же претензии выдвинуло к друзским ополченцам центральное правительство.

По словам локальных источников «Аль-Арабии», стычки в Эс-Сувейде привели к жертвам. По версии собеседников телеканала, инициатором нападений были именно друзские формирования.

Несмотря на то что в первой половине дня 14 ноября стороны конфликта решили прекратить массированный огонь, друзские силы, лояльные к господину аль-Хиджри, объявили, что были вынуждены укрепить все оборонительные позиции по всем линиям боевого соприкосновения на территории провинции, и выразили готовность к немедленному реагированию на любые чрезвычайные ситуации. Это усилило опасения возможного повторения боев.

Эс-Сувейда, которая находится вблизи границы с Иорданией и Израилем, стала местом масштабных стычек между друзскими отрядами и бедуинскими формированиями 13 июля. Спусковым крючком стало избиение и ограбление местными бедуинами мужчины-друза, за которого решила вступиться его родная община.

В течение последующих дней вооруженные столкновения между двумя сообществами охватили многие районы провинции, в результате чего свои силы в неспокойный регион пришлось вводить переходному правительству. Однако попытка сыграть роль арбитра Дамаску не удалась: лояльные к нему группировки быстро встали на сторону бедуинов-суннитов и устроили бойню. Это вынудило Израиль нарастить удары по сирийской территории и нацелиться на проправительственные силы.

Июльский конфликт переходному правительству Сирии удалось урегулировать. В основном это произошло из-за синхронного давления на него со стороны США и Израиля. Как продемонстрировал состоявшийся 10 ноября визит в Вашингтон сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа, Белый дом до сих пор настаивает на том, чтобы две соседние страны заключили соглашение, которое бы прекратило все столкновения в приграничье.

Впрочем, по данным издания Ynet, контакты, состоявшиеся в последние месяцы между представителями Сирии и Израиля по этому вопросу, пока не принесли результатов. Причина — в разногласиях по поводу территории.

Израильский силовой аппарат, как указывает Ynet, призывает господина Нетаньяху не уступать Дамаску гору Хермон — господствующую высоту на границе, которая была занята Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) после смены власти в Сирии 8 декабря 2024 года. Кроме того, для еврейского государства неприемлемы дебаты об изменении статуса Голанских высот — горного массива на границе, который ЦАХАЛ де-факто контролирует с 1967 года. Там израильская армия располагает восьмью аванпостами, которыми она не намерена жертвовать. Объекты оснащены модернизированной наблюдательной техникой, которая постоянно совершенствуется, уточняет Ynet.

Как уточняет израильский исследовательский центр Alma, отдельным осложняющим фактором на юге Сирии является присутствие проиранских диверсионных ячеек, которые пытаются воспользоваться ситуацией для организации ударов по израильской территории.

Как рекомендуют эксперты, еврейское государство должно продолжить удары по враждебным элементам в южных районах Сирии «в качестве превентивной меры». «Для Израиля главный риск заключается в том, что юг Сирии станет площадкой для террористов и территорией, где друзы станут мишенью. Ответ Израиля должен быть комбинированным — превентивным, оборонительным и гуманитарным — в тесном сотрудничестве с США и региональными игроками»,— резюмируют исследователи Alma.

Нил Кербелов