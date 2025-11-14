Гособвинение запросило 1 год и 10 месяцев для иноагента Юрия Дудя

Прокурор в ходе прений в Басманном районном суде Москвы попросил заочно приговорить к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима блогера Юрия Дудя (признан в России иноагентом). Его обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщило «РИА Новости».

Как установило следствие, блогер публиковал материалы без указания того, что они созданы иностранным агентом. При этом его дважды в течение года штрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента. В деле речь идет о штрафах 40 тыс. и 45 тыс. руб. Господин Дудь (иноагент) объявлен в международный розыск.

Уголовное дело против Юрия Дудя (иноагент) возбудили в июле 2025 года. В том же месяце его заочно арестовали. 25 июля ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что блогера также подозревают в госизмене и сборе сведений в военной отрасли.

Никита Черненко