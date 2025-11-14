Новых утечек с затонувших фрагментов танкеров в Керченском проливе не обнаружено

Водолазные осмотры затонувших частей танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе не выявили утечек нефтепродуктов. Об этом стало известно по итогам заседания правительственной комиссии по координации ликвидационных работ, которое провел Виталий Савельев.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

За прошедшую неделю новых выбросов нефтепродуктов на побережье Анапы и Темрюкского района не зафиксировано. С момента начала аварийно-восстановительных мероприятий специалисты очистили свыше 2 тыс. км береговой полосы, включая повторную обработку отдельных участков. Общий объем собранного загрязненного песка и грунта в Краснодарском крае и Республике Крым составил почти 185 тыс. т. Из них в специализированные предприятия вывезено более 184 тыс. т отходов.

По данным Минприроды, все отходы, собранные в Севастополе, прошли полную утилизацию. Переработанный материал направлен дорожным службам для дальнейшего использования.

Алина Зорина