Спартак, ловелас или «нянь»

В выходные ростовчане и гости города смогут послушать «Оскароносные саундтреки», посетить классический балет или отправиться на персональную выставку художницы Олеси Майдибор. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

14 ноября в 19:00 в Областном доме офицеров выступит Эльдар Далгатов. Исполнитель лирических композиций на русском и кумыкском (дагестанском) языках подготовил программу из хитов и новых песен.

Стоимость билетов — от 1600 руб. (6+)

14 ноября в 20:00 в историческом пространстве «Особняк 1898» — концерт квартета Passione «Оскароносные саундтреки». В исполнении струнного ансамбля прозвучат композиции из фильмов «Завтрак у Тиффани», «Перл Харбор», «Крестный отец», «Запах женщины», «Список Шиндлера» и др.

Стоимость билетов — от 1800 руб. (6+)

14 ноября в 22:00 в джаз-клубе «Эссе» — ВайсbeeR-бэнд. По словам организаторов, этот коллектив исполняет музыку «в стиле ретро» и представит программу из песен 30–50-х годов XX века.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (6+)

16 ноября в 13:00 в ростовской филармонии — программа «Шагает солнце по бульвару» творческого объединения «Классик-концерт». Она представляет творчество композиторов Арно Бабаджаняна, Андрея Петрова и Микаэля Таривердиева. Они подарили миру множество песен, которые и сейчас популярны.

Стоимость билетов — от 400 руб. (6+)

16 ноября в 18:00 в ДК «Ростсельмаш» — концерт Ансамбля песни и пляски Донских казаков им. Квасова. В программе — полюбившиеся номера и премьеры. В основе хореографии — танцевальные традиции народов Дона.

Стоимость билетов — от 1600 руб. (6+)

Вверх

Какие спектакли посетить

14 ноября в 18:00 в Ростовском музыкальном театре — балет Арама Хачатуряна «Спартак». Сюжет разворачивается в 73–71 годах до н. э. в Римской империи. Главная сюжетная линия — восстание рабов под предводительством Спартака, подавление «мятежа» и гибель главного героя. Оригинальный сценарий балета был написан драматургом Николаем Волковым, литературной основой для сценария послужили различные исторические материалы и художественные произведения.

Стоимость билетов — от 6000 руб. (12+)

15 ноября в 18:00 на сцене Молодежного театра — спектакль по произведениям Антона Чехова «Дама с собачкой». В постановке Алексея Житковского история о неожиданной любви столичного ловеласа Гурова и его юной спутницы с белым шпицем обретает новое звучание в декорациях 70-х годов прошлого века. Действие разворачивается в одном из санаториев Кисловодска.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (16+)

15 ноября в 18:30 в Театре драмы им. Максима Горького — комедия по пьесе Лопе де Веги «Собака на сене». С незапамятных времен человечество размышляет над природой любви. Пять веков назад испанский драматург подверг это чувство детальному анализу, наблюдая за развитием отношений Дианы и Теодоро.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (12+)

16 ноября в 18:30 в Театре драмы им. Максима Горького — постановка «Пока сердце в пути» режиссера Родиона Овчинникова. Он в прошлом театральном сезоне представил две премьеры — «Сестра, подруга и жена» и «Второе дыхание». По словам представителей театра, режиссер также является и «автором драматургического материала».

Стоимость билетов — от 400 руб. (16+)

Вверх

Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» стартовали показы семейной комедии «Яга на нашу голову». Жизнь десятилетнего Пети меняется с появлением новой воспитательницы. Она, несмотря на ворчливость и странности, обладает некоторым обаянием. Интуиция подсказывает Пете, что женщина вовсе не та, за кого себя выдает. Герой выясняет, что под маской обычной няни скрывается сказочная Баба Яга.

Стоимость билетов — от 420 руб. (6+)

Еще одна премьера — криминальный триллер «Иллюзия обмана 3». Дэниел Атлас временно отделился от остальных «Всадников» и набирает команду из молодых иллюзионистов. Их цель — похитить «Бриллиантовое сердце», самое дорогое ювелирное изделие в мире, которое хранится у криминального семейства Вандербергов. Планы меняются, так как за «сердцем» охотятся и бывшие напарники Атласа.

Стоимость билетов — от 450 руб. (16+)

Для любителей комедии — «Лысый нянь». Бывалого спецназовца, привыкшего к суровым реалиям, отправляют на поиски похищенной программы государственной важности. Неожиданно выясняется, что «убежище программы» — дом многодетной семьи. Майор, чьи навыки далеки от ухода за детьми, вынужден стать «нянем».

Стоимость билетов — от 480 руб. (6+)

Вверх

Чем еще можно заняться

14, 15 и 16 ноября с 10:00 до 18:00 в Ростовском областном музее изобразительных искусств — персональная выставка Олеси Майдибор «Калейдоскоп впечатлений». В экспозиции — более 40 произведений ростовской художницы.

Стоимость билетов — от 200 руб. (6+)

15 ноября в 19:00 в клубе Flash Bar — Stand-up-шоу «Проверенный материал». На одной сцене соберутся опытные артисты, известные по телевизионным и интернет-проектам, резиденты FlashStandUp и победители Высшей лиги КВН.

Стоимость билетов — от 700 руб. (18+)

Вверх