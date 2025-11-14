Четыре поезда, следующие из Крыма, задерживаются

В пути следования задерживаются четыре поезда из Республики Крым. Все поезда «Таврия», которые ранее следовали с опозданием, прибыли на станции назначения. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

По данным на 15:00 мск, из Крыма задерживаются поезда в Москву, Кисловодск и Санкт-Петербург. Все следуют из Симферополя. Максимальное время опоздания составляет 3 часа, минимальное — 1 час.

Как сообщает перевозчик, время задержки может измениться. Актуальную информацию можно узнать по телефону горячей линии 8 800 775 54 53.

«Ъ-Кубань» писал, что за ночь над регионами РФ перехватили 216 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Среди них 19 — над Республикой Крым и 59 — над акваторией Черного моря.

Алина Зорина