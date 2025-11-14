В Крым и из него задерживаются 12 поездов

12 поездов, следующих в Крым и из него, задерживаются. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба компании «Гранд сервис экспресс» Фото: Пресс-служба компании «Гранд сервис экспресс»

По данным на 09:00 мск, в Крым задерживаются семь поездов. Они следуют из Санкт-Петербурга, Кисловодска, Москвы, Адлера и Перми. Минимальное время опоздания составляет 1,5 часа, максимальное — 4 часа.

Из Крыма задерживаются пять поездов, следующих в Москву, Кисловодск и Санкт-Петербург. Минимальное время опоздания составляет 3 часа, максимальное — 4,5 часа.

«Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути»,— говорится в сообщении.

Алина Зорина