Алексей Конорев стал министром культуры Курской области

Губернатор Курской области Александр Хинштейн подписал распоряжение о назначении Алексея Конорева министром культуры региона. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба Курской области

С завтрашнего дня господин Конорев официально приступает к исполнению обязанностей. Ранее он руководил Курским колледжем культуры с 2020 года (является его выпускником), а также с 2010 по 2019 ОБУК «Курская государственная филармония». «Рассчитываю, что новый министр выведет сферу на достойный уровень. Это особенно актуально в преддверии 1000-летия Курска», — говорится в посте Александра Хинштейна, который сам и предложил должность Алексею Конореву на прошлой неделе.

Тем же распоряжением утверждены посты советников губернатора Курской области. Все они ранее временно исполняли обязанности. Анна Гладилина назначена советником губернатора по правам лиц с ограниченными возможностями здоровья. Антон Черемисинов и Виктория Пенькова стали главными советниками, которые будут курировать ключевые направления развития региона. Алена Пучнина и Денис Тертичников получили должности старших советников и займутся социальными и экономическими вопросами.

Анна Швечикова