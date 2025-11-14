В Новороссийске запустили отопление от котельной, пострадавшей от БПЛА

Котельная АО «Черномортранснефть» введена в работу после проведения аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщил и.о. замглавы Новороссийска по ЖКХ Рафаэль Бегляров.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Котельная, принадлежащая компании, оказалась повреждена в результате ночной атаки беспилотников. Из-за нанесенного ущерба без отопления остались почти 500 жителей Новороссийска, еще около 300 человек с двух часов ночи находились без горячей воды.

В настоящее время ремонтные работы завершены. В домах, которые обслуживает котельная АО «Черномортранснефть», произвели запуск тепла и горячего водоснабжения.

София Моисеенко