В Ростовской области на переездах СКЖД произошло четыре ДТП в 2025 году

За десять месяцев 2025 года на переездах Северо-Кавказской железной дороги в 33 авариях погибли пять человек и пострадали 15. В Ростовской области случилось четыре таких происшествия. Об этом сообщила пресс-служба СКЖД.

Больше всего происшествий зарегистрировано в Дагестане — 13 случаев. В Краснодарском крае произошло восемь аварий, в Ставропольском крае и Ростовской области — по четыре. Два ДТП случились в Кабардино-Балкарии, по одному — в Северной Осетии и Чечне.

За этот период железнодорожники зафиксировали 630 нарушений правил дорожного движения при пересечении железнодорожной инфраструктуры.

«Для предотвращения аварий сотрудники СКЖД совместно с ГИБДД провели 296 рейдов по выявлению нарушений на переездах. К 83 водителям применили административные меры — штрафы и лишение прав», — говорится в сообщении.

Валентина Любашенко