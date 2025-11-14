Черноморский флот уничтожил 27 безэкипажных катеров ВСУ за неделю

В период с 8 по 14 ноября силы Черноморского флота ликвидировали 27 безэкипажных катеров, выпущенных с территории Украины. Об этом сообщается в свежей сводке Министерства обороны России.

По данным Минобороны, кроме 27 БЭКов были уничтожены три буксира ВСУ при соучастии подразделений ракетных войск РФ. Всего за прошедшую неделю российские силы ПВО сбили девять авиационных бомб, 17 реактивных снарядов HIMARS, две ракеты «Нептун» и 1173 вражеских беспилотника в разных регионах страны.

Ночью в Новороссийске отражали массированную атаку беспилотников, в результате которой пострадали несколько жилых домов, объекты городской инфраструктуры, нефтебаза на Шесхарисе и контейнерный терминал НУТЭП. В том числе, из-за БПЛА повреждения получили гражданское судно и три члена экипажа.

София Моисеенко