СК10 в Москве: дополнительная гарантия для ростовских дольщиков

Девелоперская компания СК10, широко известная ростовчанам, начинает работу над первым проектом в Москве. Это событие важно не столько как географическое расширение, а как подтверждение зрелости бизнес-модели компании. Для рынка Ростова-на-Дону оно означает укрепление позиций одного из ключевых игроков и повышение уровня гарантий для покупателей квартир в текущих проектах застройщика.



Выход на новый, высококонкурентный рынок — это всегда тест на прочность для любой компании. Для девелопера, чья деятельность связана с долгосрочными обязательствами перед дольщиками, такой шаг становится публичной проверкой финансовой и управленческой системы. Начало работы в Москве для СК10 — это не история про «экспансию», а демонстрация того, что компания достигла уровня, когда может тиражировать свои успешные практики.

«Решение войти в московский рынок — это естественный этап нашего развития. Он стал возможен только благодаря той надежности и опыту, которые мы годами отрабатывали здесь, в Ростове. Для наших текущих клиентов это — подтверждение правильности их выбора», — поделился коммерческий директор СК10 Валерий Чайка.

Главный вопрос для ростовского покупателя: что это меняет здесь и сейчас? Планы по строительству в столице не означают перераспределения внимания или ресурсов. Напротив, они работают на укрепление ростовского направления. Финансовая модель, для привлечения средств в московский проект, повышает общую устойчивость всей группы. Банки и инвесторы, поддерживающие строительство в Москве, проводят максимально строгий контроль, оценивая все активы компании. Их доверие — это независимое подтверждение надежности СК10.

Для человека, выбирающего квартиру в строящемся ЖК в Ростове, это выливается в конкретные преимущества. Во-первых, это абсолютная прозрачность. Все обязательства по текущим проектам выполняются в штатном режиме, а их исполнение находится под еще более пристальным контролем. Во-вторых, это управляемость. Отработанные в Ростове процессы проектирования, строительства и взаимодействия с клиентами становятся надежным стартом для нового проекта. Это значит, что компания не экспериментирует, а использует проверенные решения.

«Мы всегда начинали новые проекты, только будучи уверенными в своих силах, — отмечает коммерческий директор СК10, Валерий Чайка. — Наш рост – эволюционный, а не революционный. Мы не покоряем Москву, мы подтверждаем свою состоятельность как зрелый девелопер. И эта состоятельность — лучшая гарантия для тех, кто покупает квартиры в наших ростовских жилых комплексах сегодня».

Таким образом, новость о выходе в Москву стоит воспринимать не как отдаленную перспективу, а как актуальный сигнал о надежности застройщика на меняющемся рынке.

