Никто не выкупил имущество обанкротившегося тамбовского лакокрасочного завода за 744 млн

Торги по продаже имущества обанкротившегося ОАО «Котовский лакокрасочный завод» (КЛКЗ, Тамбовская область) не состоялись из-за отсутствия заявок на участие. Это следует из данных «Федресурса».

Имущество завода продавалось единым лотом с начальной ценой в 744,3 млн руб. В его состав входили здания, земельные участки, транспортные средства, оборудование, сооружения и устройства, производственный и хозяйственный инвентарь, а также объекты незавершенного строительства и финансовые активы. При этом на часть имущества были наложены залоговые обязательства со стороны московского бизнесмена Эдуарда Шихалиева и тольяттинского ООО «Производственная компания "Экохим"» (принадлежит Татьяне и Владимиру Красиным, а также Сергею Байрашевскому).

КЛКЗ был признан банкротом в мае 2011 года и с того времени продолжает находиться в стадии конкурсного производства. В мае 2025-го суд продлил процедуру до 13 ноября.

В январе «Ъ-Черноземье» сообщал, московская компания «Ф.ДМ» Кристины Соповой приобрела у структуры ВЭБа 71% акций тамбовского КЛКЗ, заплатив за актив 30 млн руб.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Котовску добавят красок».

Кабира Гасанова