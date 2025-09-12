Обанкротившийся «Котовский лакокрасочный завод» подешевел на 10%

Имущество обанкротившегося ОАО «Котовский лакокрасочный завод» (Тамбовская область; КЛКЗ) выставили на повторный конкурс. Начальная цена по сравнению с предыдущими торгами снизилась на 10%: с 744,3 млн до 669,3 млн руб. Об этом сообщил конкурсный управляющий общества Павел Земцов.

Как и на предыдущем конкурсе, имущество продается единым лотом. В его состав включены здания, земельные участки, транспортные средства, оборудование, сооружения и устройства, производственный и хозяйственный инвентарь, а также объекты незавершенного строительства и финансовые активы.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать с 29 сентября по 5 ноября. Итоги планируют подвести 6 ноября. Предыдущий тендер не состоялся из-за отсутствия заявок.

КЛКЗ был признан банкротом в мае 2011 года и с того времени продолжает находиться в процессе конкурсного производства. В мае 2025-го суд продлил процедуру до 13 ноября

В январе «Ъ-Черноземье» сообщал, что московская компания «Ф.ДМ» Кристины Соповой выкупила у структуры ВЭБа 71% акций КЛКЗ за 30 млн руб. Представители завода с долгами на 800 млн руб. тогда оценили его вывод из банкротства в 600 млн руб.

Подробнее о сделке — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова