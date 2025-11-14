Форвард «Колумбуса» Кирилл Марченко продлил результативную серию до 10 матчей

Российский нападающий «Колумбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко отметился голевой передачей в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтон Ойлерс». Победу одержали хозяева — 5:4.

Кирилл Марченко (справа)

Фото: Sue Ogrocki / AP

Фото: Sue Ogrocki / AP

В 10 последних матчах Кирилл Марченко записал в свой актив 12 очков (3 гола+9 результативных передач). Он стал пятым игроком в истории «Джекетс», чья результативная серия составила 10 или более игр. Всего в этом сезоне российский нападающий набрал 19 очков (8+11) в 17 встречах. Марченко возглавляет список лучших бомбардиров своего клуба.

В составе «Колумбуса» голы забили Чарли Койл и Дентон Матейчук, дважды отличился Матье Оливье. У «Эдмонтона» авторами заброшенных шайб стали Мэтт Савуа и российский нападающий Василий Подколзин, дубль на счету Леона Драйзайтля.

В других матчах дня «Даллас Старс» на выезде разгромил «Монреаль Канадиенс» — 7:0. Защитник Илья Любушкин отличился результативной передачей. «Оттава Сенаторс» на своем льду обыграл «Бостон Брюинс» со счетом 5:3. По одному голевому пасу сделали защитник хозяев Артем Зуб и нападающий гостевой команды Марат Хуснутдинов. «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде победил «Вегас Голден Найтс». Матч завершился в овертайме — 4:3. Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 26 из 29 бросков. Он одержал 131-ю победу и вышел на чистое третье место по этому показателю в истории клуба.

Таисия Орлова