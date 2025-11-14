13 бойцов белгородской самообороны погибли за время проведения СВО

С начала СВО в Белгородской области погибли 13 бойцов самообороны, еще 48 — получили ранения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Тем временем в регионе бойцам выдали 2,2 тыс. комплектов экипировки: теплую одежду, термобелье и обувь, рассчитанные на эксплуатацию в зимних условиях.

В последний раз о ранении бойца теробороны господин Гладков сообщил 10 ноября. По его словам, при отражении атаки беспилотника в Шебекине тот получил минно-взрывную травму и осколочное ранение предплечья. Ему оказали необходимую медпомощь и отправили на амбулаторное лечение.

Территориальная оборона в Белгородской области начала формироваться в декабре 2022 года. Летом 2023 года стало известно, что бойцов вооружат. К ноябрю 2023-го число вступивших в отряды теробороны составило 6 тыс. человек, из них более 200 женщин.

Как в Белгородской области начинали формировать отряды самообороны — в публикации «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова