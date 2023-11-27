Почти шесть тысяч человек вступили в ряды белгородской теробороны

На сегодня почти 6 тыс. человек, в том числе более 200 женщин, состоят в отрядах белгородской самообороны. Она делится на восемь батальонов, в которые входят от трех до пяти рот. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

О начале формирования теробороны Белгородской области объявили 6 декабря 2022 года, однако в июле 2023-го власти сказали, что она действует уже почти год

Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова

«Они охраняют общественный порядок, объекты жизнеобеспечения, оказывают содействие правоохранительным органам и органам местного самоуправления в деятельности по предупреждению и пресечению незаконных формирований в приграничных районах области, а также отражению возможного нападения противника»,— рассказал господин Гладков.

О создании территориальной обороны господин Гладков заявил в начале декабря 2022 года. К июлю 2023-го в нее вошли 2 902 человека. Тогда же стало известно об удваивании численности бойцов и о том, что их вооружат. Главы муниципалитетов должны были «закончить формирование территориальных подразделений и обеспечить личный состав обмундированием и средствами защиты» до 1 августа.

Как в Белгородской области начали формировать тероборону — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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