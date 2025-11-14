Более десяти поездов задерживаются в обе стороны в Крыму после ударов БПЛА

12 пассажирских поездов, следующих в Крым и из него, задерживаются в пути. Об этом в 09:09 мск сообщила пресс-служба железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Из Крыма идут пять поездов с задержками от 3 до 4,5 часов. Самое долгое опоздание у поезда №068 Симферополь — Москва — 4,5 часа. Другие составы: №328 Симферополь — Кисловодск (4 часа), №078 Симферополь — Санкт-Петербург (3 часа), №196 Симферополь — Москва (3 часа), №092 Севастополь — Москва (3 часа).

В Крым идут семь поездов с различным временем опоздания. Больше всего задерживается поезд №007 Санкт-Петербург – Севастополь с отправлением 12 ноября — 4 часа. Также значительно задерживаются составы №327 Кисловодск — Симферополь (2,5 часа), №092 Москва — Севастополь (2 часа), №316 Адлер — Симферополь (1,5 часа), №195 Москва — Симферополь (2 часа), №162 Пермь — Симферополь (2 часа) и №028 Москва — Симферополь (1,5 часа).

В пресс-службе подчеркнули, что время задержки в пути может измениться. Сейчас специалисты принимают меры, чтобы сократить опоздания. Начальники поездов регулярно информируют пассажиров о текущей ситуации. Для уточнения информации работает горячая линия перевозчика по номеру 8 (800) 775-54-53.

Причины задержек перевозчик не уточняет, однако ночью 14 ноября на Крымском мосту было перекрыто движение с 3:53 мск до 5:06 мск. По данным Минобороны России, над Крымом прошедшей ночью сбиты 19 БПЛА, над Краснодарским краем — 66 дронов.