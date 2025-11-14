Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
За ночь в России сбили 216 беспилотников

Силы ПВО сбили 216 украинских беспилотников за ночь. Под удар попали одиннадцать российских регионов, сообщили в Минобороны. Большую часть дронов сбили над Краснодарским краем, там было подавлено 66 БПЛА. Над Саратовской областью уничтожили 45 беспилотников и еще 19 — над Крымом.

Дроны также сбиты над следующими регионами:

  • восемь беспилотников — над Волгоградской областью;
  • семь — над Ростовской областью;
  • четыре — над Белгородской областью;
  • три — над Тамбовской областью;
  • два — над Брянской областью;
  • по одному — над территориями Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областей.

Также 59 БПЛА сбили над Черным морем.

В результате атаки пострадали как минимум четыре человека. О разрушениях сообщали в Саратове и в Новороссийске, где под удар попали три жилых дома, нефтебаза и гражданское судно. За ночь в России приостановили работу 11 аэропортов, часть из них уже открыли.

