В Сочи объявили о проведении учебных стрельб в акватории порта

Власти Сочи предупредили жителей и гостей курорта о проведении учений в акватории морского порта. По информации городских служб, учебные стрельбы запланированы на 14 ноября с 09:00 до 15:00 и с 20:00 до 23:00. Муниципалитет призвал сохранять спокойствие, указав, что отработка действий военными является частью мер по обеспечению безопасности, сообщает администрация курорта в своем Telegram-канале.

На фоне объявленных учений Министерство обороны сообщило о перехвате значительного количества беспилотных летательных аппаратов, зафиксированных в ночное время. По данным ведомства, в течение минувшей ночи средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 216 украинских дронов различных типов. Наибольшая интенсивность нападений пришлась на южные регионы: 66 БПЛА сбиты над территорией Краснодарского края, 19 — над Республикой Крым, 59 — над акваторией Черного моря.

Также зафиксированы эпизоды перехвата в ряде других субъектов: 45 дронов уничтожены над Саратовской областью, восемь — над Волгоградской, семь — над Ростовской, четыре — над Белгородской, три — над Тамбовской, по одному — над Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областями.

Муниципальные и региональные службы продолжают мониторинг ситуации, однако, по данным официальных структур, угрозы для объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Мария Удовик