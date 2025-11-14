Экс-глава подразделения «Росатома» получил взятку при строительстве павильона ВДНХ

Экс-глава структурного подразделения госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров получил взятку в размере 5 млн руб. от учредителей российской строительной компании «Фенсма». Один из входящих в сделку проектов — выставочный комплекс «Атом» на ВДНХ. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Согласно обвинению, Геннадий Сахаров через свою супругу Дарью Сахарову получил взятку за способствование заключению и реализацию контрактов, включая строительство «Атома». Открытие павильона атомной индустрии состоялось в 2023 году.

В даче и посредничестве во взятке подозревают одного из учредителей компании «Фенсма» Рустама Рустамбекова и его супругу. Источники ТАСС уточнили, что они скрылись от следствия и объявлены в федеральный розыск.

Накануне жену Геннадия Сахарова Дарью обвинили в посредничестве в даче взятки и отправили под домашний арест.

Ранее экс-директора подразделения «Росатома» приговорили к 12 годам колонии за получение взятки в размере более 32 млн руб. от экс-главы компании «Оргэнергострой» Элгуджи Кокосадзе, осужденного на 8 лет колонии. В октябре против господина Сахарова возбудили новое дело о получении взятки за трудоустройство знакомой своей супруги в «Интэнс инжиниринг».