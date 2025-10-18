ТАСС: против экс-директора «Росатома» возбудили еще одно дело о взяточничестве

Бывший директор структурного подразделения «Росатома» Геннадий Сахаров стал фигурантом второго уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере, заявили ТАСС в правоохранительных органах. Новый эпизод был выделен на стадии следствия по основному делу, в рамках которого суд приговорил Сахарова к 12 годам заключения.

По данным следствия, Сахаров оформил знакомую своей супруги в созданную одним из банкиров компанию «Интэнс инжиниринг» для работы по контрактам «Росатома». Благодаря этому он получил долю в компании и вознаграждение в качестве взятки, уточнил собеседник агентства. Официально обвинение по этому эпизоду ему еще не предъявили.

В рамках первого дела помимо Сахарова был осужден бывший гендиректор компании «Оргэнергострой» Элгуджи Кокосадзе. Топ-менеджер обвинялся в получении от предпринимателя взяток на общую сумму более 30 млн руб. за лоббирование интересов его компании при получении заказов. Господин Сахаров вину не признал. В мае ему назначили 12 лет строгого режима и штраф в 100 млн руб. Кокосадзе, которого взяли под стражу в зале суда, отсидит восемь лет.

