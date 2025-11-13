Жену экс-директора подразделения «Росатома» обвинили в посредничестве при передаче взятки

Следствие предъявило обвинение в посредничестве в даче взятки Дарье Сахаровой — супруге экс-директора структурного подразделения корпорации «Росатом» Геннадия Сахарова. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник. Фигурантку отправили под домашний арест.

Геннадий Сахаров занимал пост директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе «Росатома». В мае 2025 года его приговорили к 12 годам колонии за получение более 32 млн руб. взятки. Деньги фигурант получил от экс-главы «Оргэнергострой» Элгуджи Кокосадзе за содействие при реализации контрактов. Последнего приговорили к восьми годам колонии.

18 октября против Сахарова возбудили новое дело о получении взятки. По версии следствия, он устроил знакомую госпожи Сахаровой в компанию «Интэнс инжиниринг» для работы по контрактам «Росатома». За это фигурант получил долю в компании.

Никита Черненко