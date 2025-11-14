Baby Melo, «Маленький принц» и баскетбольный матч

В пятницу, субботу и воскресенье в Краснодаре разнообразная развлекательная и концертная программа. В городе пройдут концерты современных хип-хоп- и рок-исполнителей. В театрах зрители смогут посмотреть различные спектакли. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».

Какие концерты посетить

14 ноября в 19:00 на площадке «Порт 219» состоится концерт хип-хоп-исполнителя Baby Melo. Артист выступит в Краснодаре в рамках своего первого полноценного тура «Порядочный». Гостей ждет расширенная программа и презентация нового альбома.

Стоимость билетов — от 1900 руб. (16+)

14 ноября в 19:00 в Муниципальном концертном зале Краснодара состоится концерт Кубанского симфонического оркестра и его главного дирижера, заслуженного деятеля искусств Краснодарского края Дениса Ивенского. Зрители услышат три симфонии Петра Чайковского.

Стоимость билетов — от 700 руб. (12+)

14 ноября в 19:30 в Sgt. Pepper’s Bar выступит группа «Тролль Гнет Ель». Музыка коллектива представляет собой смесь фолк-рока и фолк-метала.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (16+)

14 ноября в 22:45 в Sgt. Pepper’s Bar состоится праздничный концерт в честь Дня Победы, на котором прозвучат хиты русского рока. На мероприятии будет энергия живого звука и драйв рок-концерта. Группа A-One Band исполнит более 27 песен, которые погрузят слушателей в атмосферу эпохи, когда музыка была гораздо больше, чем просто звуковые волны.

Стоимость билетов — от 700 руб. (18+)

15 ноября в 21:25 в Sgt. Pepper’s Bar состоится рок-концерт Linkin Park Tribute. Зрителей ждет шоу, в котором песни легендарной группы прозвучат в исполнении других музыкантов. Искренняя вокальная подача в сочетании с мощным инструментальным сопровождением создадут неповторимую атмосферу, обещают организаторы шоу.

Стоимость билетов — от 800 руб. (18+)

16 ноября в 19:00 в The Rock Bar выступит исполнитель в жанре метал и рок Денис Гуженко. Он является одним из основателей хоррор-группы «Ангел-Хранитель».

Стоимость билетов — от 1300 руб. (12+)

16 ноября в 20:00 в баре «Счастье» для жителей Краснодара выступит рэп-команда «Криминальный бит», которой исполняется пять лет. Согласно аннотации, гостей ожидает живое исполнение дерзкого дуэта из Санкт-Петербурга, который отправился в большой тур по России.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (18+)

Какие спектакли посмотреть

14, 15 и 16 ноября в театре «Мой» состоится показ спектакля под названием «Риверсайд Драйв». Постановка основана на сюжете пьесы Вуди Аллена. История сконцентрирована вокруг главного героя — Джима, который назначает своей любовнице свидание на улице Риверсайд Драйв для того, чтобы расстаться с ней. Однако неожиданно появляется бездомный шизофреник, и история принимает иной оборот.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (16+)

14 и 15 ноября в театре Veritas зрителям представят драматический спектакль «Королевские игры». Он поставлен по одноименной пьесе Григория Горина. Действие происходит на шахматной доске, которая символизирует поле битвы между королем-распутником Генрихом VIII и строптивой дочерью казначея Анной Болейн.

Стоимость билетов — от 1100 руб. (16+)

15 ноября в 14:00 и 17:00 в краснодарском Театре кукол состоится показ детского спектакля «Маленький принц». Спектакль основан не только на одноименной сказке, но и на дневниках Антуана де Сент-Экзюпери. В них он описывает поиски друга, пропавшего во время перелета через Анды. Друг выжил, потому думал, что Сент-Экзюпери ищет его.

Стоимость билетов — от 550 руб. (16+)

15 и 16 ноября в театре «Свои» покажут драматический спектакль «Дикарка». Постановка расскажет о двух видах людей: одни умеют приспосабливаться к жизни, а другие на это неспособны. В центре сюжета находится француженка Тереза, которая борется со своим прошлым.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (16+)

16 ноября в 19:00 в ДК железнодорожников состоится показ комедийной постановки под названием «Возвращение любви», главную роль в которой исполнит актер Александр Яцко. Спектакль поставлен по пьесе известного российского драматурга Александра Галина под названием «Лицо». Организаторы привезут реквизит, декорации и костюмы, чтобы поклонники драматического искусства могли увидеть постановку в том виде, в котором она идет в Москве.

Стоимость билетов — от 1300 руб. (12+)

16 ноября в 20:00 в театре Veritas зрителям представят драматический спектакль «Игроки». Постановка расскажет о счастье, которое не достается ни дуракам, ни плутам. Ведь его проблема вовсе не заключается в материальном благе. Такая заманчивая, соблазнительная вещь эта «игра на счастье».

Стоимость билетов — от 1000 руб. (12+)

16 ноября в 19:00 в Краснодарском музыкальном театре состоится вечер памяти Людмилы Гурченко. 12 ноября актрисе и автору песен могло бы исполниться 90 лет. Спектакль будет состоять из двух частей.

Стоимость билетов — от 600 руб. (6+)

Что смотреть в кино

В краснодарских кинотеатрах на экраны вышло продолжение легендарной серии фильмов — «Иллюзия обмана 3». «Четыре всадника» вернулись с новым поколением иллюзионистов. Они поражают зрителей головокружительными трюками, магией и превращениями, которые мир еще не видел.

Стоимость билетов — от 350 руб. (16+)

Также в прокате фантастический боевик под названием «Разрушитель миров» с Миллой Йовович. Сюжет расскажет о том, как пять лет назад из параллельного мира в наш проникли загадочные существа. Отец укрывает дочь на удаленном острове, готовя ее к грядущим битвам. Однако вскоре они понимают, что безопасных уголков на Земле больше нет.

Стоимость билетов — от 590 руб. (16+)

В кинотеатрах также начался показ очередного полнометражного фильма во вселенной «Мажора» — «Мажор в Дубае». На этот раз главный герой Игорь Соколовский, которого играет Павел Прилучный, отправляется в Дубай для того, чтобы спасти своего друга Ваню.

Стоимость билетов — от 400 руб. (16+)

Для самых маленьких зрителей Краснодара на экраны вышел приключенческий и фэнтезийный мультфильм «Кролецып и Сурок Времени». По сюжету Кролецып — наполовину кролик, наполовину цыпленок — отправляется в путешествие. Вместе с друзьями — скунсом Мэг и черепахой Эйбом — он ищет таинственного сурка, умеющего обращать время вспять.

Стоимость билетов — от 350 руб. (6+)

Куда сходить еще

14 ноября в 20:00 в баре StandUp Ringo состоится юмористическое шоу Please Stand-up. Опытные комики, резиденты клуба, поделятся лучшими шутками, чтобы поднять настроение перед выходными.

Стоимость билетов — от 600 руб. (16+)

14 ноября в 19:00 в ДК железнодорожников выступит комедийная артистка Ольга Малащенко. В своих выступлениях она сочетает женственность с твердостью характера, остроумно шутит о взаимоотношениях и без стеснения обсуждает любые, даже самые провокационные темы.

Стоимость билетов — от 1700 руб. (18+)

15 ноября в 16:30 в Баскет-холле БК «Локомотив-Кубань» (Краснодар) сыграет против БК МБА-МАИ (Москва). Зрителей ожидает противостояние баскетболистов.

Стоимость билетов — от 300 руб. (0+)

