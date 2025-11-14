Ростовские фрукты урожая 2025 года прошли проверку на карантинные вредители

Специалисты Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» подтвердили отсутствие карантинных вредных организмов в мандаринах, винограде, гранате и айве урожая 2025 года, ввезенных и реализуемых в Ростовской области. Результаты проверки показали, что фрукты соответствуют нормам качества и безопасности. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе филиала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК» Фото: Пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК»

«Энтомологические и микологические испытания проведены в соответствии с методиками по выявлению и идентификации карантинных вредных организмов на растительной продукции»,— сообщил главный специалист испытательного центра Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Михаил Кияшко.

Все образцы свежих фруктов нового урожая оказались свободными от карантинных вредных организмов.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что на склад временного хранения в Ростовской области в третьем квартале 2025 года из стран Средней Азии поступило 128 т смеси сухофруктов.

Валентина Любашенко