В Ростовскую область ввезли 128 тонн сухофруктов из Средней Азии
На склад временного хранения в Ростовской области в третьем квартале 2025 года из стран Средней Азии поступило 128 т смеси сухофруктов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ
Импортерами сухофруктов выступили Узбекистан и Таджикистан.
В ведомстве отметили, что вся ввезенная продукция соответствует нормам действующего законодательства в области обеспечения карантина растений. Должностными лицами Управления выдано семь актов карантинного фитосанитарного контроля (надзора).
Продукция выпущена в оборот.