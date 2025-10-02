В Ростовскую область ввезли 128 тонн сухофруктов из Средней Азии

На склад временного хранения в Ростовской области в третьем квартале 2025 года из стран Средней Азии поступило 128 т смеси сухофруктов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Импортерами сухофруктов выступили Узбекистан и Таджикистан.

В ведомстве отметили, что вся ввезенная продукция соответствует нормам действующего законодательства в области обеспечения карантина растений. Должностными лицами Управления выдано семь актов карантинного фитосанитарного контроля (надзора).

Продукция выпущена в оборот.

Наталья Белоштейн