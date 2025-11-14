БПЛА повредили жилые дома в Новороссийске, есть пострадавший
В результате атаки беспилотников в Новороссийске повреждения получили три многоквартирных дома, сообщили в региональном оперштабе. Адреса объектов не уточняются.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Известно, что обломки одного из дронов попали в квартиру на четвертом этаже жилого дома. В результате пострадал мужчина. Его госпитализировали. Фрагменты БПЛА также повредили дома высотой пять и 16 этажей. В квартирах выбило окна, возгораний нет. По предварительной информации, пострадавших нет.
К местам происшествий выехали службы экстренного реагирования и спецслужбы.
Также в результате атаки БПЛА повреждения получила нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис», а также ряд береговых объектов.
Атаку беспилотников в Новороссийске отражают более двух с половиной часов. В городе работает ПВО. Мэр Андрей Кравченко обратился к жителям с просьбой укрыться в безопасных помещениях и не снимать работу военных.