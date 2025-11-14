«Би-би-си» извинилась перед Трампом, но отвергла требования о компенсации

Британская вещательная корпорация BBC («Би-би-си») извинилась перед президентом США Дональдом Трампом за документальный фильм, в котором была неправильно смонтирована его речь. При этом корпорация отказалась выплачивать компенсацию господину Трампу и не согласилась с тем, что у американского президента есть основания для иска о клевете.

Скандал произошел из-за выпуска программы Panorama. Редакторы смонтировали речь господина Трампа так, что складывалось впечатление, будто во время штурма Капитолия в 2021 году он призывал собравшихся к беспорядкам и насилию. Во время своего выступления президент сказал: «Мы пойдем в Капитолий и поприветствуем наших храбрых сенаторов, конгрессменов и представительниц Конгресса», и через 50 минут после этого заявил: «И мы будем сражаться. Сражаться изо всех сил» («And we fight. We fight like hell»).

В программе два этих фрагмента склеили и получилась фраза: «Мы пойдем в Капитолий... и я буду там с вами. И мы будем сражаться. Мы будем сражаться изо всех сил».

Адвокаты господина Трампа пригрозили подать на BBC в суд на сумму $1 млрд в качестве возмещения ущерба, если корпорация не опубликует опровержение, не извинится и не выплатит ему компенсацию. Вместе с этим скандал привел к отставке генерального директора BBC Тима Дэйви и руководителя отдела новостей Деборы Тернесс.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Широковещательное увольнение».