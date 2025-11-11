Трамп грозит BBC иском на $1 млрд

Дональд Трамп угрожает BBC судебным иском как минимум на $1 млрд за «злонамеренную» фальсификацию его речи о штурме Капитолия в январе 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В письме, которое оказалось в распоряжении The New York Times, президент США требует отозвать документальный фильм, в котором телеканал исказил речь господина Трампа, принести публичные извинения и выплатить компенсацию. Если эти требования не будут выполнены, «у президента Трампа не останется иного выбора, кроме как отстаивать свои законные и справедливые права», в том числе «путем подачи судебного иска о возмещении ущерба в размере не менее $1 млрд», передает газета.

Выполнить все требования Дональда Трампа BBC должен до 17:00 по восточному времени 14 ноября (до 01:00 15 ноября по московскому времени).

4 ноября The Guardian опубликовала выдержки из 19-страничной служебной записки бывшего независимого внешнего советника комитета Британской вещательной корпорации по редакционным стандартам Майкла Прескотта. В письме он выразил обеспокоенность монтажом выступления Дональда Трампа от 6 января 2021 года, из которого создается впечатление, что он напрямую подстрекал к мятежу в здании Конгресса США. Дональд Трамп назвал материалы BBC, вошедшие в документальный фильм «Трамп: второй шанс?» за неделю до голосования на выборах президента США в 2024 году, фейками. Гендиректор Тим Дэйви и глава новостного подразделения BBC News Дебора Тернесс объявили об отставке.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Широковещательное увольнение».

Кирилл Сарханянц