Директор аэропорта в Кишиневе рассказал о переговорах о покупке активов ЛУКОЙЛа

Аэропорт Кишинева ведет переговоры с нефтяной компанией ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) о покупке ее активов, чтобы избежать перебоев с топливом. Об этом заявил директор аэропорта Сергей Споялэ.

«Рассматриваем несколько сценариев. На мой взгляд, процесс идет хорошо. Мы на продвинутом этапе, но пока рано что-либо сообщать»,— заявил господин Споялэ (цитата по «РИА Новости»).

Аэропорт Кишинева не останется без керосина, этот риск исключен, отметил директор. По его словам, стороны могут достичь результата переговоров уже в ближайшие три дня.

22 октября Минфин США ввел санкции в отношении ЛУКОЙЛа и «Роснефти». Ограничения предполагают заморозку всех активов компаний в США и запрет американским компаниям вести с ними бизнес. Сегодня агентство Bloomberg сообщило, что европейские страны начали «бороться» за активы ЛУКОЙЛа, требуя от США лицензий на использование НПЗ компании после введения санкций.

Зарубежные активы ЛУКОЙЛа планировал купить швейцарский трейдер Gunvor. Однако сделка сорвалась через неделю после того, как стороны объявили о достижении договоренностей. Минфин США в ночь на 7 ноября опубликовал заявление, в котором назвал Gunvor «марионеткой Кремля» и заявил, что отказывается выдавать лицензию на ведение бизнеса, пока на Украине не завершатся боевые действия. Спустя несколько часов швейцарский трейдер сообщил об отзыве своего предложения о покупке активов ЛУКОЙЛа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нефть повисла в воздухе».