ФАС поставила на красное

Решение ФАС о штрафе в 3 млрд руб. в отношении компании МТС за повышение тарифов на связь поддержано арбитражным судом. Это первое подобное решение, по которому ведомство обязало компанию перечислить в федеральный бюджет доход, полученный в результате нарушения. Источники “Ъ” на телеком-рынке предполагают, что беспрецедентное решение ФАС связано с нежеланием компании идти на уступки по отмене платы за раздачу мобильного интернета, а также за роуминг в Крыму. Юристы же считают, что такой подход формально укладывается в рамки антимонопольного законодательства, однако «вызывает вопросы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ФАС считает, что более 3 млрд руб. МТС получила путем незаконного повышения тарифов в апреле—мае 2024 года

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ ФАС считает, что более 3 млрд руб. МТС получила путем незаконного повышения тарифов в апреле—мае 2024 года

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Московский арбитражный суд поддержал ФАС в споре с МТС (MOEX: MTSS), которого служба оштрафовала на более чем 3 млрд руб. за повышение тарифов весной 2024 года в среднем на 8% для более чем 30 млн абонентов, заявили в ФАС. Служба посчитала повышение экономически необоснованным.

«Эта мера применена службой впервые при установлении такого правонарушения. По мнению ФАС России, она соразмерна и будет способствовать эффективному предотвращению подобных недобросовестных практик операторов связи»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе ФАС. В МТС “Ъ” сказали, что дождутся мотивировочной части решения, «после чего будем принимать решения о дальнейших действиях». В «Вымпелкоме», «МегаФоне», Т2 отказались от комментариев.

42,09% ПАО МТС принадлежит АФК «Система», чистая прибыль сократилась на 10,1%, до 49 млрд руб., выручка в 2024 году выросла на 16,1%, до 704 млрд руб., OIBDA выросла на 5,2%, до 246 млрд руб., по сравнению с 2023 годом. В конце 2024 года компания объявила о масштабной реструктуризации в холдинговую структуру и вывела бизнес-вертикали в отдельные юридические лица, сократив инвестиции и отказавшись от развития признанных неэффективными направлений для снижения долговой нагрузки, которая достигла 672 млрд руб. (см.“Ъ” от 20 декабря 2024 года).

Собеседник “Ъ” на телеком-рынке напоминает, что за последние пару лет было несколько предписаний и штрафов ФАС за повышение тарифов на связь, как, например, «МегаФону» в 2022 году. Он предполагает, что жесткая позиция ФАС может быть реакцией на серию нарушений: «С одной стороны, это негативный прецедент для отрасли, так как другие операторы не понимают, будут ли к ним применяться подобные меры. С другой — новых дел о повышении тарифов нет, и операторы уже стали себя вести более сдержанно, то есть он уже повлиял на рынок».

«ФАС устроила показательное дело, связанное с нежеланием компании идти на уступки по отмене платы за тетеринг (использование смартфона в качестве точки доступа других устройств к интернету.— “Ъ”), а также за роуминг в Крыму»,— считает другой собеседник “Ъ” на телеком-рынке.

МТС последней из операторов «большой четверки» отменила роуминг в Крыму и Севастополе после предписания от ФАС в 2024 году (см.“Ъ” от 8 апреля 2025 года). В сентябре 2023 года ФАС выдала «большой четверке» предупреждения с требованием отменить плату за тетеринг, назвав такие действия нарушением антимонопольного законодательства. «Вымпелком», «МегаФон» и T2 начали исполнять требования антимонопольного ведомства с декабря того же года, а МТС, сославшись на «необходимые доработки IT-систем», пообещала поэтапную отмену тарификации тетеринга до конца февраля 2024 года.

В отношении других операторов связи, например «Вымпелкома», был назначен административный штраф, то есть антимонопольный орган смог применить порядок расчета, установленный в рамках ст. 14.31 КоАП РФ, говорит консультант ЮК «Каменская & партнеры» Наталия Стрелкова. «Мера по выдаче предписания перечисления в бюджет незаконно полученных средств не является стандартной при установлении факта злоупотребления доминирующим положением. По нашему мнению, данный судебный акт представляется особо интересным для бизнеса, поскольку он отличается от заложенных ранее позиций»,— добавляет она.

Отдельного внимания заслуживает форма наказания, примененная ФАС: ведомство впервые обязало компанию перечислить в федеральный бюджет доход, полученный в результате предполагаемого нарушения, отмечает партнер Digital & Analogue Partners Екатерина Смирнова. «Такой подход имеет карательный характер и, хотя формально укладывается в рамки антимонопольного законодательства и принципов гражданского права, вызывает вопросы»,— считает она. Госпожа Смирнова объясняет, что Верховный суд РФ в своих разъяснениях указывает, что подобное предписание допустимо лишь в случае невозможности рассчитать административный штраф на основе выручки. Екатерина Смирнова сомневается, что у ФАС отсутствуют данные для такого расчета, потому она рассматривает предписание как «популистскую меру».

Такое предписание было «крайне сложно оспорить» в арбитраже и еще сложнее будет оспорить в рамках апелляционного производства, считает старший партнер АБ «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Алексей Залесов. Впрочем, юрист не исключает, что следующим шагом ФАС будет возбуждение дела по административному правонарушению по ст. 14.31 КоАП РФ, согласно которой юридическому лицу грозит штраф до 1 млн руб., а руководителям — до 20 тыс.

Алексей Жабин, Филипп Крупанин