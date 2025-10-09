Девелоперы берут новые высоты

Комиссия по землепользованию и застройке в рамках подготовки проекта Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) согласовала увеличение высотности зданий до 200 м в Каменке и строительство спортивного кластера в Озерках и отклонила идею редевелопмента промышленной территории возле «Планетария № 1» на Обводном канале. Принять обновленные ПЗЗ планируют до конца декабря 2025 года: последнее заседание комиссии состоялось 1 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Промышленные территории возле «Планетария № 1» на Обводном канале

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Промышленные территории возле «Планетария № 1» на Обводном канале

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В правительстве Петербурга завершают работу над изменением Правил землепользования и застройки. В начале октября комиссия при комитете по градостроительству (КГА) рассмотрела последние инициативы от петербуржцев и городских компаний, поданные к проекту ПЗЗ во время общественных обсуждений. Всего в комиссию поступило около 3 тыс. предложений и замечаний.

Теперь проект с учетом всех одобренных идей должны согласовать исполнительные органы власти Петербурга, а затем на федеральном уровне.

На этой неделе КГА опубликовал очередной протокол заседания городской комиссии, которое состоялось еще в сентябре. Так, ООО «Катрос-Маркет» просило поднять разрешенную высоту зданий до 75 м на территории бывшего завода «Красный треугольник», кроме зон объектов культурного наследия (ОКН). Нынешний проект ПЗЗ предусматривает шесть высотных зон, что, по мнению компании, «усложняет освоение территории». В «Катрос-Маркет» настаивали, что максимальной высоты будут только отдельные доминантные здания.

«Все здания будут размещаться на внутриквартальной территории и не будут просматриваться с открытых городских пространств, нарушать видовые оси предмета охраны исторического населения. Рассматриваемую территорию со всех сторон окружает плотная квартальная застройка, из которой здания высотой до 75 м не будут видны. К рассматриваемому кварталу уже примыкают кварталы, застроенные современными жилыми зданиями высотой до 20 этажей»,— аргументировала просьбу компания. Комиссия решила учесть пожелание, но в редакции городской комиссии. В приложенной карте видно, что комиссия сохранила четыре высотные зоны: 42, 51, 54 и 60 м. На некоторых участках строительство по факту запрещено: высота застройки установлена на уровне 0 м.

Руководитель проектов в департаменте стратегического консалтинга IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Дмитрий Садовников напоминает, что территория «Красного треугольника» находится в неудовлетворительном состоянии уже десятки лет. При этом сама локация вполне привлекательная и перспективная.

«По моему мнению, чтобы данный проект сдвинулся с места и такая перспективная территория смогла реализовать свой потенциал, необходимо поощрять инициативы инвесторов, в том числе улучшающие экономическую целесообразность проекта»,— отмечает эксперт.

Поддержали в Смольном и идею изменить высотный регламент территории возле станции метро «Политехническая», между проспектом Науки, улицами Гжатской и Гидротехников. Максимальная высота установлена на уровне 75 м. С таким предложением выступил Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, который намерен в Калининском районе, рядом со своим основным учебным зданием, построить корпус для проведения научных исследований и общежития.

Кроме того, вместе с «Группой ЛСР» университет намерен возвести многоквартирные дома общей площадью 100 тыс. кв. м жилья, детский сад, школу и транспортную инфраструктуру, говорится в обосновании к предложению.

Соглашение о строительстве технополиса «Передовые цифровые и производственные технологии» было подписано еще в 2022 году на Петербургском международном экономическом форуме между СПбПУ, Министерством образования и науки, правительством Санкт-Петербурга и группой ВТБ. Тогда предполагалось, что инвестиции в проект составят 25 млрд рублей. Строительство планировалось завершить в 2027 году.

АО «Завод "Композит"» не добилось перевода двух участков на набережной Обводного канала, 74, лит. А, рядом с «Планетарием №1», в зону многофункциональной деловой и жилой застройки. По этому адресу находятся здания Главного газового завода Общества столичного освещения, которое признано объектом культурного наследия регионального значения, говорится на сайте КГИОП.

В своем объяснении компания заявляла, что планирует редевелопмент депрессивных территорий земельных участков. «Учитывая нахождение на территории инвестирования нескольких объектов культурного наследия, представляющих особую градостроительную ценность, предлагается использовать территорию для развития мультифункционального пространства с включением объектов гостиницы и жилого комплекса. Концепция комплекса в настоящее время находится в стадии разработки. Наиболее подходящей по своему наполнению территориальной зоной для реализации планов является зона ТД1–1»,— говорится в объяснении. Комиссия сочла доводы неубедительными и предложение отклонила.

Изменение функциональной зоны — более существенный шаг, чем изменение высоты, рассуждает Дмитрий Садовников. «Возможно, в случае "Композита" властям не хватило инфраструктурной составляющей»,— предполагает представитель IBC Real Estate.— Но на мой взгляд, проекты, подразумевающие реконструкцию ОКН, также надо всячески поощрять и делать экономически привлекательными. Без этого "серый пояс" может быть в стадии консервации еще долгие годы, а локации на сегодняшний день уже считаются достаточно удачными на умеренном удалении от центра города».

После изменения ПЗЗ в Каменке в Приморском районе, могут появиться жилые дома высотой до 200 м. С такой идеей в комиссию обратилось ООО «Специализированный застройщик "Сэтл Каменка"» (входит в ООО «Сэтл Групп») и получил одобрение: высотность зданий на участках будет варьироваться от 15 до 200 м. Изначально предполагалось, что высота не будет превышать 90 м. Жители района при этом выступали против такого резкого увеличения.

«В районе не хватает метро, наземного общественного транспорта, школ, детских садов, поликлиник. Город не справляется с обслуживанием уже существующих новостроек»,— приводят аргументы жители района.

По их мнению, высота зданий в историческом районе Каменка не должны превышать 90 м, «чтобы не нарушить силуэты исторической застройки Санкт-Петербурга, не нанести дополнительный урон ценным панорамам центра города, а также для избежания нарушения гармоничного восприятия ОКН, расположенных недалеко от Каменки». Впрочем, возражения жителей комиссия не учла.

Поправки, связанные с изменением высотности, нельзя приравнивать к корректировке функционального зонирования, считает член комиссии по землепользованию, депутат городского парламента от фракции «Справедливая Россия — За правду» Михаил Амосов. «В плане высотности речь идет о допущении предельной высоты отдельных доминант в рамках застройки,— объяснил он.— В последнем случае члены комиссии исходили из приоритетности основной деятельности правовладельца территории над возможными второстепенными функциями. «Для завода "Композит" все-таки основным видом деятельности является производство»,— уточнил господин Амосов.

Надежда Ярмула, Александра Тен