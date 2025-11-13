Депутат орловского облсовета не смог обжаловать штраф в 3,2 млн рублей в суде

Орловский областной суд оставил без изменения приговор Советского районного городского суда по уголовному делу в отношении депутата орловской облдумы Сергя Тушкова, который был признан виновным в даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ) в размере 80 тыс. руб. сотруднику УФСБ, чтобы получить охраняемую законом информацию — детализацию звонков своей бывшей жены и бизнес-партнера Дианы Войны. Об этом сообщила региональная прокуратура.

В конце сентября Советский районный суд Орла приговорил депутата местного облсовета от партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Тушкова к штрафу в сорокократном размере суммы взятки — 3,2 млн руб. Осужденный не согласился с выводами суда первой инстанции и попытался обжаловать приговор, однако суд апелляционной инстанции отклонил доводы его жалобы.

О задержании господина Тушкова стало известно в конце марта. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. В мае меру пресечения смягчили — вместо домашнего ареста ему назначили запрет определенных действий: переезд без разрешения и общение со свидетелями по делу.

Сергею Тушкову 50 лет. Он родился в городе Каменск-Уральский. В 1995 году окончил Каменск-Уральский политехнический колледж по специальности «Техник-механик», в 2003-м — Уральский государственный технический университет по специальности «Инженер-механик металлургических производств». В 1995–2001 годах работал слесарем-ремонтником на АО «Уральский алюминиевый завод» (ныне — филиал «РУСАЛ Урал»), в 2001–2007 годах — в «Трубной металлургической компании», где прошел путь от слесаря-ремонтника до руководителя ремонтной службы. После этого еще пять лет трудился главой отдела по развитию в «Металлокомплекте», с 2012 года руководит ООО «Мценский завод по обработке цветных металлов». В сентябре 2021 года был избран депутатом облсовета.

