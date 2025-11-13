Начальник участка задержан по делу о крушении конструкции «Снежкома»

Правоохранители задержали начальника строительного участка организации, ответственной за снос горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске. Его подозревают в нарушении правил безопасности при проведении демонтажных работ. Следствие будет ходатайствовать об аресте задержанного, сообщила пресс-служба подмосковного управления СКР.

11 ноября при разборе комплекса произошло обрушение части опоры. В результате пострадали три человека, обломки опоры повредили около 140 автомобилей и выбили стекла в квартирах близлежащего жилого комплекса «Арт». Согласно оценкам Российского союза автостраховщиков, ущерб от обрушения мог достигнуть до 100 млн руб.

Как установило следствие, демонтажные работы проводились с нарушениями. В частности, меры безопасности при сносе колонны не соответствовали документации. Ответственность за это возложили на начальника участка. Подозреваемый признал вину.

Никита Черненко