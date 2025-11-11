ТАСС: при обрушении «Снежкома» в Красногорске разбиты 140 автомобилей

При обрушении конструкций горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске были повреждены около 140 автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Изначально агентство сообщило о 100 поврежденных машинах. Городские власти заявляли о 50 поврежденных транспортных средствах.

«От падения обломков и грунта пострадали более 140 автомобилей, — сказал ТАСС представитель экстренных служб. — Проводится оценка ущерба».

По последним данным, из-за обрушения конструкций при демонтаже пострадали три человека. Возбуждено уголовное дело.